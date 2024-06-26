مصرع عاملين بحادثين مختلفين بعد أن سقطا من علو أثناء عملهما بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي عاملان مصرعهما فى حادثين منفصلين وذلك عقب إصابتهما بنزيف في المخ، نتيجة سقوطهما من ارتفاع كبير أثناء عملهما، فى مركز منية النصر، في محافظة الدقهلية،

حيث تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر

من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى محمد حسن حسن عمر، ويبلغ من العمر 43 عامًا، نجار مسلح، مقيم بقرية برمبال القديمة، مصابًا بنزيف في المخ وتوفي، ادعاء سقوط من علو.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عمل المتوفى سقط من الطابق الأول على رأسه، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

كما استقبل المستشفى شخص يدعى محمد السيد عبد الغني بدوي شطا، ويبلغ من العمر 23 عامًا، كهربائي، مقيم بمدينة منية النصر، مصابًا بنزيف في المخ وتوفي، ادعاء سقوط من علو.

وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء عمل المتوفى ووقوفه على سلم خشبي، سقط على رأسه، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل الجثتان لمشرحة مستشفى منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.