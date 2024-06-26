مصرع طفلة دهستها سيارة أثناء لهوها فى الشارع بإحدى قرى طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية عرب الحصوة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، مصرع طفلة عمرها 3 سنوات، حيث صدمتها سيارة أثناء اللهو في الشارع بالقرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتم ضبط السيارة وقائدها، ودفن الجثة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بمصرع طفلة أسفل عجلات إحدى السيارات في قرية عرب الحصوة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طفلة تدعى "فاطمة ع ع"، 3 سنوات، صدمتها سيارة أثناء اللهو في الشارع وتم نقلها للمستشفى وضبط السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.