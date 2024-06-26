مصرع سيدة وإصابة زوجها فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى، دائرة مركز شرطة أخميم، شرقى المحافظة إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق، عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق وإصابته، نتج عن الحادث وفاة زوجة قائد السيارة البالغة من العمر 62 سنة، تم نقل الجثة إلى مستشفى لمشرحة مستشفى أخميم المركزى، والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى، بدائرة مركز شرطة أخميم، ووجود مصاب ومتوفيه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب سيارة ومتوفـاه ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة المدعو سمير م ع و 66 سنة بالمعاش ومقيم مركز سوهاج بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدي لإنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة زوجة قائد السيارة المدعوة رضا ع ا 62 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي وإصابة قائد السيارة " اشتباه كسر بالذراع الأيمن وأصبع اليد اليمني وكاحل القدم اليسري " ، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيق قائد السيارة المدعو طه م ع و 62 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.