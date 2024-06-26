محافظ قنا يلتقى مدير برنامج المخلفات الصلبة لمناقشة أهم مشروعات البرنامج

قنا - صابر سعيد

اجتمع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لمناقشة أهم مشروعات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالمحافظة، وذلك فى إطار إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى لبناء القدرات والدعم الفنى بمحافظات البرنامج الأربعة "الغربية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط".

واستعرض مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، الخطة التشغيلية للمحافظة خلال المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني، حيث تم التركيز على الدعم الفنى المقدم من خلال هذا المكون، خاصة فى تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وتحقيق مشاركة مجتمعية مع أصحاب المصلحة للنهوض بالمنظومة، إلى جانب استعراض أهم ما تم من إنجازات للمشروع فى مرحلتيه الأولى والثانية بالمحافظة لدعم المنظومة سواء كانت دعم فنى أو تدخلات بنية تحتية وما قام به البرنامج من جهود نحو دعم أصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية من خلال التدريب على إعداد نماذج الجمع الأولى وغيرها، وتيسير قنوات الاتصال بين مؤسسات المجتمع المدنى ووحدات إدارة المخلفات إلى جانب تقنين اوضاع القطاع غير الرسمي بالمحافظة، بهدف تحسين منظومة إدارة المخلفات والنهوض بها.

وأكد محافظ قنا حرص المحافظة على النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، لافتًا إلى مواصلة الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث وانعكاستها الإيجابية على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه الداودي، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والبرنامج الوطنى وكافة شركاء التنمية على التنسيق والتعاون المستمر لتحقيق هذه الإنجازات التي تشهدها المحافظة، مستعرضا ما تم تطبيقه على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة، وأعلن المحافظ خلال إلى تقديمه كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفني بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني giz، والذي يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يجمع بين مكونين فني ومالي، ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الاتحاد الأوروبي، بنك التعمير الألماني، هيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون السويسرى.

وأكد دكتور حازم الظنان أن الدعم الفنى المقدم خلال هذه المرحلة لأصحاب المصلحة من المجتمع المدنى والقطاع الخاص يهدف إلى تعزيز قدراتها فى جمع ورصد المخلفات بالمحافظة من خلال إنشاء نظام رقمى للمراقبة على الأداء وإنشاء دليل لجمع المخلفات وإعادة تدويرها ودعم المنظمات غير الحكومية فى تطبيق الدليل، وإنشاء إحصائيات لكميات المخلفات المجمعة وإعادة تدويرها إلى جانب تطبيق نظام رصد المركبات الخاصة بعمليات الجمع والنقل، مشيرا إلى أن الدعم سيشمل أيضا تدريب وحدات إدارة المخلفات لرفع كفاءة العاملين بها من النواحى الفنية والمالية والتعاقدية تتمثل فى كيفية إعداد التقارير الفنية أو سنوية وربع سنوية والقيام بعملية الرصد والمتابعة، وصياغة الخطط السنوية هذا إلى جانب تحديث المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وتشجيع القطاع الخاص للعمل بالمنظومة من خلال الاستفادة القصوى من البنية التحتية المشيدة بالمحافظة بدعم من البرنامج الوطنى.