محافظ بنى سويف يحيل حادث وفاة طفلة إثر سقوطها بغرفة صيانة رى للنيابة

بنى سويف هانى فتحى

أكد رئيس مدينة إهناسيا ناصر سيف أنه بشأن غرق طفلة إثر سقوطها فى غرفة صيانة ترعة السلطانى المغطاة " والتى يتم استخدامها حال حدوث انسداد فى مواسير الري"، أنه فور العلم بالحادث وبتكليف من المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم تم التنسيق "عن طريق إدارة الأزمات بالوحدة المحلية" مع مديرية الرى بجانب إبلاغ شرطة الانقاذ النهرى، حيث تم التواجد بالموقع، وقام الإنقاذ النهرى وبمعدات الوحدة المحلية ومساعدة الأهالى من سحب المياه لاستخراج جثة الطفلة.

كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث من خلال الشرطة، وإخطار النيابة العامة، وتم التصّريح بدفن الجثة من داخل مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصى، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص، لا سيما وأنه قد تردد من خلال التحريات المبدئية أن بعض الأهالى أساءوا استخدام الغرفة وتركوا غطائها "مكشوفا " مما تسبب فى وقوع هذا الحادث الأليم، وتم من خلال تكليف المحافظ باعداد مذكرة واحالتها للنيابة العامة.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه نقل تعازى المحافظ لأسرة الطفلة (مكة عمرها 5 سنوات)، داعيا المولى عز وجل أن يلهم والديها الصبر والسلوان، ومؤكدا لهم أن مكتبه مفتوح لهم فى أى وقت.