محافظ بنى سويف: إرسال فريق طبى لفحص وتوفير الرعاية لسيدة من ذوى الهمم

بنى سويف هانى فتحى

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، توجيهاته لمدير فرع هيئة التأمين الصحى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الرعاية الطبية لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء بنى سويف، والتي تم تداول حالتها الإنسانية والصحية.

ومن جانبه أكد مدير عام التأمين الصحي ببني سويف الدكتور محمد يحيى إسماعيل، أنه تم التواصل مع الحالة وسيتم إرسال فريق طبي لبحث الحالة الصحية للسيدة زكية "وشهرتها نورا" والتي بحسب إفادة أسرتها تعاني من مرض هشاشة العظام" المعروف بالعظام الزجاجى ومشكلات صحية بالرئة أدت صعوبة التنفس.

يذكر أن هذه السيدة المريضة حاصلة على بكالوريوس تجارة وماجيستير إدارة أعمال، وقد أصيبت بالمرض منذ طفولتها ، ولكن منذ ما يقرب من 4 سنوات، بدأت تظهر آلام وتداعيات المرض عليها ما أفقدها القدرة على الحركة وبدأت تعاني من صعوبة في التنفس وتلتمس عرضها على متخصصين لبحث حالتها.