اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يونيو 2024 10:50 م
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عاملة تعترف بسرقة منزل فى بولاق: استغليت ثقة أصحاب الشقة وسرقت الأموال والذهب

الأربعاء، 26 يونيو 2024 08:00 م
عاملة تعترف بسرقة منزل فى بولاق: استغليت ثقة أصحاب الشقة وسرقت الأموال والذهب حبس - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد إسماعيل

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أدلت عاملة فى منزل بمنطقة بولاق أبو العلا، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد استغلال عملها داخل المنزل وثقة أصحابه بها وسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بأسلوب المغافلة.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات، إنها مرت بضائقة مالية، جعلتها تفكر فى تنفيذ جريمتها بهدف سداد ديونها، مؤكدة أنها خططت لتنفيذ الجريمة فى وقت يكون أغلب أصحابه خارج المنزل، وعلمت مكان احتفاظ ملاك المنزل بالمشغولات الذهبية والأموال وسرقته بأسلوب المغافلة قبل انتهاء عملها بوقت قليل ووضعته فى حقيبتها، تهميدا لبيعه، إلا أن أصحاب المنزل اكتشفوا الجريمة وحرروا محضرا ضدها.

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق ، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.







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