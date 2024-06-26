طقس معتدل على مطروح والساحل الشمالي والعظمى 32 مئوية .. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من منطقة شاطئ العوام، على كورنيش مدينة مرسى مطروح، ورصد الأجواء الرائعة والطقس المعتدل على الشواطئ، وسجلت الحرارة على مدار اليوم العظمى 32 درجة والصغرى 23 مئوية، مع نشاط لتيارات الهواء البارد القادمة من ناحية البحر، التي تعمل على تلطيف الأجواء وتخفف الإحساس بدرجات الحرارة الحقيقية، خاصة على الشواطئ، التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين في مختلف المناطق.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، تواجد أعداد من المصطافين، داخل البحر للاستمتاع بالسباحة في شاطئ العوام، خلال الساعات الصباحية، التي تتميز بالهدوء وعدم الزحام، إضافة إلى الأجواء الصحوة والطقس المعتدل.

وتسود أجواء صحوة وطقس معتدل، خلال هذه الفترة، على محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، مع زيادة الشعور بنقاء الأجواء، وتعمل تيارت الهواء على تخفيف الإحساس بالحرارة وتلطيف الأجواء، في حين يزيد الشعور بالحرارة أكثر عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في المناطق الصحراوية.

ويساعد الطقس المعتدل على خروج أعداد كبيرة من المواطنين، إلى الشواطئ ومنطقة الكورنيش، ليلاً ونهاراً، لقضاء أوقات ممتعة، في ظل الطبيعة الخلابة وأجواء المصيف، وشهدت الأيام الماضية تزايد توافد المصطافين، من مختلف المحافظات، لقضاء إجازة العيد والمصيف على الشواطئ المختلفة.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الامواج.