ضبط المتهم بقتل والدته وشقيقيه وحرق جثتهم بإحدى قرى مدينة قطور بالغربية

الغربية مصطفى عادل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط المحامى المتهم بقتل والدته، وشقيقيه وإشعال النيران في الجثامين بعد اختفائه بمدينة بلطيم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بعزبة رستم التابعة لمركز قطور.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف والحماية المدنية لمكان البلاغ، حيث تبين العثور على جثث لسيدة ونجليها مقتولين، وإشعال النيران في الجثامين.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة نجل السيدة المتوفاة، حيث قام بتخدير المجني عليهم، وقتلهم بسكين، وأشعل النيران في الجثث للتخلص منهم، وفر هاربا.

وبتكثيف جهود البحث تم ضبط المتهم، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق