صندوق نرويجى يسحب استثماراته من شركة أمريكية لاستخدام إسرائيل معداتها بغزة

أوسلو (أ ش أ)

أعلن الصندوق التقاعدى الحكومى النرويجى "كيه ال بى" ، اليوم الأربعاء، سحب استثماراته من مجموعة "كاتربيلر الأمريكية" (مقرها ولاية تكساس الأمريكية) بسبب احتمال استخدام الجيش الإسرائيلى لمعداتها فى غزة.

وقالت "كيران عزيز" مديرة الاستثمار فى الصندوق - فى بيان أوردته قناة "تي في 5 موند" الفرنسية اليوم الأربعاء "إن شركة كاتربيلر لديها تاريخ طويل في توريد الجرافات والمعدات الأخرى التي تم استخدامها لهدم منازل الفلسطينيين والبنية التحتية لإفساح المجال أمام المستوطنات الإسرائيلية".

وأضافت " هناك أقاويل بأن معدات الشركة استخدمت من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية كجزء من حملتها العسكرية في غزة، ولهذين السببين، يعتقد صندوق التقاعد أن شركة كاتربيلر يمكن أن تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة".. مشيرة إلى أن شركة كاتربيلر لا تستطيع تقديم ضمانات بأنها لا تفعل أي شيء في هذا الصدد ولذلك قرر الصندوق استبعادها من الاستثمارات.

وامتلكت "كيه إل بي" ما قيمته 728 مليون كرونة نرويجية (64 مليون يورو) من أسهم كاتربيلر في وقت سابق من يونيو عام 2024 وقد باعت هذه الأوراق المالية مؤخرا، ويمتلك الصندوق نحو 90 مليار دولار (84 مليار يورو) من الأصول الخاضعة للإدارة.

يذكر أنه في أبريل عام 2021، انسحب الصندوق من شركتي "ألتيس أوروبا" و"ألستوم" الفرنسيتين بالإضافة إلى 14 مجموعة أخرى، من بينها الشركة العملاقة "موتورولا"، لعملها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.