شباب ورياضة الأقصر تنظم فعالية إطلاق شعلة المؤتمر 43 العالمى للكشافة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات إطلاق شعلة المؤتمر العالمي للكشافة الثالث والأربعين بكورنيش النيل في مدينة الأقصر، والذي سيتم انعقاده بالقاهرة في شهر أغسطس 2024.

وفى هذا الصدد نظمت إدارة تنمية الشباب فعاليات إطلاق شعلة المؤتمر العالمي للكشافة الثالث والأربعين بمحافظة الأقصر، حيث أكد صلاح رشوان، أن المؤتمر العالمي للكشافة الثالث والأربعين رسالة للعالم أجمع تؤكد الإيمان الراسخ بدور الشباب في بناء الحاضر والمستقبل، والحرص على تعزيز قيم الحوار والتفاهم والتعاون بين مختلف شعوب العالم، حيث سيتم انعقاد المؤتمر في القاهرة خلال شهر أغسطس 2024 القادم.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات المعسكر التدريبى الخامس لبرنامج الرياضة من أجل التنمية ( لياقتى _ مهارتى - دوى ) بنادى الأقصر الرياضى.

وفي هذا الصدد نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، المعسكر التدريبي الخامس لبرنامج تمكين الفتاة برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتور عمرو الحداد والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بقيادة الدكتورة غادة جمال الدين، والدكتورة سامية عيد منسقة البرنامج بالوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وقال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إن البرنامج يشمل عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية والمطاردة السلسلية، وكيفية حل المشكلات وكيف تكون الفتاة مثل يحتذى به والحقوق والواجبات، والتواصل مع الآخر وكيفية تحقيق الأهداف وكيفية الشعور بالآخر، وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعياً من خلال الرياضة، وممارستها بشكل معتاد وعمل حوار أجيال بين الفتيات وأولياء الأمور، وسوف يتم عمل معسكرات أخرى في أماكن مختلفة من المحافظة، حيث أن عدد المستفيدين 500 مشارك حيث يشمل كل معسكر 100 مشارك بإجمالى500 مشارك على مستوى محافظة الأقصر.



شباب ورياضة الأقصر تنظم فعالية إطلاق شعلة المؤتمر 43 العالمى للكشافة



فعالية إطلاق شعلة المؤتمر 43 العالمى للكشافة



جانب من فعالية إطلاق شعلة المؤتمر 43 العالمى للكشافة