سامح شكرى ونظيره التركى يؤكدان ضرورة الوقف الفورى والدائم لإطلاق النار بغزة

أحمد جمعة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اليوم الأربعاء اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركى هاكان فيدان، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجى رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفى صدارتها الأزمة المستعرة التى يشهدها قطاع غزة، حيث شهد الاتصال تناول مستجدات وخطورة الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة، وشدد الطرفان على ضرورة العمل على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بمعدلات أكبر، بما يسهم فى تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين فى القطاع، فى ظل ما يواجهونه من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة جراء القيود التى يفرضها الجانب الإسرائيلى على دخول المساعدات، وإحجامه عن توفير الحماية والظروف الملائمة لتوزيع تلك المساعدات وضمان وصولها لمستحقيها.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الطرفين أكدا على ضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف فورى ودائم لإطلاق النار، والتحذير من مخاطر إتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة على خلفية التصعيد الإسرائيلي/اللبنانى، وما يمكن أن يؤدى إليه من تبعات خطيرة للغاية قد تخرج عن نطاق السيطرة.