رئيس مجلس النواب مهنئا الرئيس السيسى بذكرى 30 يونيو: غيرت مجرى التاريخ

كتب هشام عبد الجليل

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشعب المصرى؛ والرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم والتى تم رفعها منذ قليل: " بعد أيام معدودة تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصري، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.. تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن".

وتابع جبالى: " ثورة الثلاثين من يونيو قد غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث، وخلقت مسارًا جديدًا للعمل الوطني، بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية، أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها؛ فتحية لهذا الشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد".

واستكمل رئيس مجلس النواب: "تحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعا.. وبهذه المناسبة أسمحوا لي أن أتقدم باسمكم وباسمي بخالص التهنئة إلى مصر شعبا وقيادة وحكومة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.. حفظ الله مصر ووفق قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ لتحقيق خير البلاد والعباد، وكل عام وشعب مصر العظيم بخير".

وهتف النواب: "تحيا مصر.. عاش الرئيس السيسى".



