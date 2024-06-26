اليوم السابع
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رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء، 26 يونيو 2024 03:38 م
رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
كتب أحمد إسماعيل

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هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشارى الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة التي أكد فيها الشعب المصري العظيم على وحدة الصف ونبذ دعاوى الفرقة والطائفية نحو بناء جمهورية جديدة تحت قيادته الحكيمة.     

 

سائلين المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد لتحقيق آمال الشعب المصرى نحو التقدم والازدهار فى ظل قيادتكم الوطنية الرشيدة.      

  
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.







قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

ثورة 30 يونيو




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