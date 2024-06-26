رئيس قضايا الدولة يكرم الرواد بحفل يوم الوفاء.. صور

كتب أحمد إسماعيل

انعقد بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري، بأبو الفدا ـ بالزمالك، حفل "يوم الوفاء" لتكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغهم سن السبعين عامًا، وعلى رأسهم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة الذي سيبلغ هذه السن في 15 من شهر أغسطس القادم 2024، وعدد 17 نائبًا لرئيس الهيئة.

وهم المستشارين: احمد حسين عرفه على وجمال عبد الرازق ابراهيم بخيت ومصطفى عراقى مصطفى ابو العنين وجمعه ابراهيم محمد حموده وفاطمه عوض مرسى العايدى ومحمد ابو المواهب محمد ابو الحسن ومحمد علوى على علوى الجزار و سيد زكى نبوى سكر و عادل الوردانى السيد البسيونى وجمال الدين مصطفى ياسين خلف الله وعبد الله البربرى على محمود وهناء السيد السيد الخشن ومحمود احمد احمد احمد موسى ووفيق عبد الراضى حسن احمد ونشوى احمد ابراهيم وتوفيق عبد الحميد السيد عبد الوهاب ومحمد عصام حسن سليمان.

كما كرم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة أسماء عدد 13 من المستشارين الذين وافتهم المنية منذ عام 2023 حتى الآن، وهم المستشارين: محمد محمد عبد الجواد بخارينى نائب رئيس وعبد النبى صلاح محمد محمد مطر نائب رئيس و محمد مصطفى عبد العزيز اسماعيل نائب رئيس و احمد ابراهيم على شاور نائب رئيس و احمد صلاح احمد محمد نائب رئيس و سلامه امبابى احمد محمد دياب نائب رئيس و د . عصام احمد عطيه البهجى نائب رئيس و سعد سيد احمد سيد احمد نشوان نائب رئيس و سمير شبل محمد حجازى نائب رئيس و صلاح الدين عبد العزيز على نائب رئيس و سامح جمال عبده مراد مستشار و اسلام شعبان سليمان جاد مستشار و هدى عبد الرحمن عبد الكريم حسانين مندوب.

بدأت الحفل بتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى المستشار رئيس الهيئة كلمة في بدايه الحفل استهلّها بطلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على أرواح من وافتهم المنية من المستشارين منذ عام ٢٠٢٣ حتى الآن، ثم شكر الحضور على هذا التكريم وتقدير جهود شيوخ الهيئة القضائية الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن المعاش.

الجدير بالذكر أنه تم تسليم المستشارين المكرمين شهادة تقدير ودرع الهيئة تقديراً لما قدموه من خدمات جليلة في خدمة الوطن والدفاع عن مقدراته والمال العام.

حضر الحفل نواب رئيس الهيئة، أعضاء المجلس الأعلى والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار عبد العال جرنة رئيس التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.



والمستشارون الأمناء العامون المساعدون، المستشار دكتور فوزي شادي، والمستشار دكتور محمود عرفات، والمستشار وليد عناني، ولفيف من مستشاري الهيئة وأسر المستشارين المنتقلين إلى رحمة الله تعالى.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.