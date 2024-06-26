رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ 21 قرار إزالة لمخالفات وغلق لمحال مخالفة بالمدينة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ 21 قرار إزالة لمخالفات بالقطع السكنية بالمجاورات (86 : 87) بالحى 13، وغلق وتشميع لمحال مخالفة ورفع الإشغالات والتعديات أمام القطع السكنية المخالفة.

وأضاف المهندس علاء عبداللاه، أنه تم رفع إشغالات باعة جائلين من الطرق الرئيسية بالمدينة، مؤكداً استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.

وفي السياق ذاته، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، ومسئولو الجهاز، بجولة مرورية لمتابعة الحالة العامة بالحي الأول، والوقوف على أعمال الزراعة والنظافة وإزالة مخالفات داخل الحي، كما قامت إدارة الإشغالات والتعديات برفع الإشغالات أمام القطع المخالفة بالحى ومصادرة المخالفات، كما شملت الجولة المرور على شبكات المياه لمتابعة سير العمل والوقوف على تقديم الخدمات للمواطنين.

كما قامت إدارة الإشغالات بإزالة المخالفات في الطريق أمام منطقة صيدناوي وبمحيط منطقة الأردنية بالمحال التجارية المخالفة، والباعة الجائلين في الطرق الرئيسية.