حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة بقرى مركز البلينا فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، برئاسة حسين حبارير، بحملات نظافة مكبرة بنطاق المركز, وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول،

وأوضح رئيس المركز أن الحملات استهدفت " طريق أولاد عليو - نجع مازن - الوحلية - الشيخ مرزوق "، كما تم القيام بحملة نظافة عامة للشوارع بالمدينة ورفع المخلفات، وتفريغ الحاويات، ورفع مستوى النظافة بشكل عام داخل المدينة "، مؤكدا على المتابعة المستمرة للحملات بشكل يومي لرفع القمامة والتراكمات أولا بأول.

يذكر أن محافظ سوهاج قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ حملات النظافة خلال الفترة المسائية، وذلك حفاظا على سلامة العاملين بقطاع النظافة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة .