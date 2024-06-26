"تفاعل الأوركسترا السيمفوني مع فرق الروك".. ندوة بمكتبة الإسكندرية الأحد

الإسكندرية جاكلين منير

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع إلى قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، ندوة بعنوان "تفاعل الأوركسترا السيمفوني مع فرق الروك"، يلقيها المايسترو ناير ناجي قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية وذلك يوم الأحد الموافق 30 يونية بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءً.



تناقش الندوة اتجاهات خلط فرق الروك الشهيرة بالأوركسترا السيمفوني منذ ثمانينات القرن الماضي، وهو الأمر الذي تكرر في حفلات مع فريق "ميتاليكا" للهارد روك ومع فريق "الأسكوربيونز" في الثمانينات وحقق نجاحًا كبيرًا، وتكررت التجربة مرة أخرى منذ حوالي ثلاث سنوات مع فريق "كايروكي" في مصر، علمًا بأن الاتجاه الموسيقي للأوركسترا مختلف تماماً عن فرق الروك، كما تطرح الندوة تساؤلات حول كيفية تفاعل الموسيقيين سويا، وعلى من تقع المسؤولية في تجهيز هذا المشروع من الناحية الفنية والموسيقية؟ وكيفية التوافق بين اتجاهين مختلفين من الفنون، واستقبال جمهور الأوركسترا لفرق الروك والعكس.