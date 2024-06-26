تفاصيل تطوير طريق بحرى وقبلى قناة الاتصال فى بورسعيد بـ69 مليون جنيه

بورسعيد - محمد عزام

تصل القناة المائية الواصلة بين المجرى الملاحى لقناة السويس وبحيرة المنزلة والمشهورة بإسم "قناة الاتصال"، ليكون لها أهمية كبرى وموقع استراتيجى عام فى المحافظة، هذا بالإضافة إلى انها تُطل على أحد المشروعات السكنية الجديدة فى بورسعيد.

وتقوم محافظة بورسعيد، برفع كفاءة وتطوير ورصف طريق بحرى وقبلى قناة الإتصال بدءًا من شارع "محمد على" حتى امتداد شارع عزمى، بتكلفة 69 مليون جنيه.

وتضم أعمال التطوير، بدايةً من كوبرى النصر العائم حتى تقاطع شارع عزمى مع طريق الشاحنات، مما يسهل عملية دخول وخروج السيارات إلى معدية الرسوة والكوبرى العائم ومنفذ النصر.