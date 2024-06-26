تعرف على شروط وأوراق التقدم لوظيفة مساعد سائق قطار بالمترو

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة مساعد سائق قطار بالخطين الأول والثانى للمترو، بنظام التعاقد لمدة عام، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

شروط شغل الوظيفة:

- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم فنى صناعى بنظام الثلاث وخمس سنوات / معهد فنى صناعي / بكالوريوس فنى صناعى أو تكنولوجى في احد التخصصات ( كهرباء - ميكانيكا - الكترونيات - اتصالات) والأولوية للمؤهل الأعلى .

ألا يزيد السن عن 35 عامًا وقت نشر الإعلان.

- ذكور فقط.

- ليس له سجلات جنائية .

- يكون أدى الخدمة العسكرية أو معاف نهائي.

-يكون من قاطنى القاهرة الكبرى.

- إجراء إختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية متضمنه اختبار اللغة الانجليزية.

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- الخضوع لإجراءات الكشف الطبي (بدني وعقلي وإجتياز تحليل المخدرات.

- يخضع الناجحون بعد ذلك لمرحلة الإختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسي للقوات المسلحة.

.. المستندات المطلوب

- صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى ان وجدت

- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة شهادات الخبرة والشهادات التدريبية (إن وجدت).

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- (2) صورة شخصية

تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة (1) ظهراً، عدا يوم الجمعة، خلال الفترة من 25/06/2024 وحتى 04/07/2024.



