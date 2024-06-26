اليوم السابع
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تشغيل مقار جديدة لأقسام الجوازات بعدة محافظات.. صور

الأربعاء، 26 يونيو 2024 02:58 م
تشغيل مقار جديدة لأقسام الجوازات بعدة محافظات.. صور أقسام الجوازات الجديدة
كتب محمود عبد الراضي

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بدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية فى التشغيل الفعلى لأقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (1)
أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (1)

 

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (2)
أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (2)

 

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (3)
أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (3)

 

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (4)
أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (4)

 

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (5)
أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (5)

 

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (6)
أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (6)

 

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (7)
أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (7)

 

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (8)
أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (8)

 







الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

العجوزة ثان

الهجرة والجنسية




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