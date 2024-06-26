اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:53 م
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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طفل فى الصف

الأربعاء، 26 يونيو 2024 04:10 م
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طفل فى الصف غرق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع طفل غرقا في نهر النيل بإحدى قرى الصف، وأن سبب الغرق عدم إجادته للسباحة.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، كما أكد التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل، بقرية تابعة لمركز الصف.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 12 سنة، تم تحديد هويته، تعرض للغرق خلال الاستحمام بنهر النيل، لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وغواصين، لانتشال الجثة، والعثور عليها اليوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.







غرق طفل

غرق طفل بالنيل

الصف

امن الجيزة




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