تجديد حبس عامل قتل شابا بسبب الاستحمام بالنيل فى مصر القديمة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بسبب خلافات بينهما فى مصر القديمة.



وكشفت تحقيقات النيابة، أنه خلال توجه شقيقين للاستحمام فى مياه النيل هربًا من حرارة الجو، حاول أحد العمال منعهما من خلع ملابسهما والنزول فى المياه فبدأ الأمر بمشادة كلامية تطور إلى مشاجرة استخدم فيها الطرفان سلاح أبيض، ووجه العامل ضربه بسلاحه دفاعا عن النفس فاصابة أحد الشقيقين ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وطالبت النيابة العامة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، والتحريات حول أطراف المشاجرة للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.



وكان قسم مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد بمقتل شاب على ضفاف النيل أثناء مشاجرة، وتم القبض على شقيق المتوفى والعامل لافتعاله المشاجرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.