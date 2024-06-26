بلينكن يدعو مستثمرى العالم لتوظيف أموالهم فى السوق الأمريكى

واشنطن (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، المستثمرين فى العالم إلى الاستثمار فى الولايات المتحدة، التى تشكل الواجهة الأولى للاستثمار عالميا.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن بلينكن تحدث فى كلمته بقمة الاستثمار الأمريكية للعام 2024 (Select USA) عن الخطوات التي تتخذها الإدارة الأمريكية لتشجيع المستثمرين على توظيف أموالهم في السوق الأمريكي.

وقال بلينكن "على مدى الـ3 سنوات الماضية استثمرت الشركات من جميع أنحاء العالم أكثر من تريليون دولار في الولايات المتحدة، مما دعم ملايين الوظائف في جميع أنحاء هذا البلد".

وتشكل قمة الاستثمار الأمريكية للعام 2024 (Select USA) عنصرا أساسيا من جهود الإدارة الأمريكية لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، ويشارك فيها سنويا الآلاف من رؤساء الشركات والبعثات الدبلوماسية والمستثمرين وحكام الولايات وعمدة المدن والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين.