اليوم السابع
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انفوجراف.. وزارة الصحة تكشف 6 مميزات الولادة الطبيعية

الأربعاء، 26 يونيو 2024 11:10 ص
انفوجراف.. وزارة الصحة تكشف 6 مميزات الولادة الطبيعية مميزات الولادة الطبيعية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الولادة الطبيعية توفر للطفل مروره على البكتيريا الحميدة (الميكروبيوتا)
والتي تقوم:

-دخول المخ وجعل الجسم يعمل في أحسن شكل

دخول جهاز المناعة وتحفيزه على العمل بشكل جيد

تقلل من حدوث اضطرابات طيف التوحد-

تقلل من الإصابة بالربو عند الأطفال-

تقلل من الإصابة بسوء التغذية-

تقلل من سوء الأداء الدراسي-

بينما الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا تكون أضرارها فى النقاط التالية :-

-تحرم الطفل من كل مزايا الولادة الطبيعية وتعرض الأم لمخاطر الجراحة والنزيف وأنيميا نقص الحديد

مميزات الولادة الطبيعية
مميزات الولادة الطبيعية

 







الصحة

الولادة القيصرية

الولادة الطبيعية

سوء التغذية

التوحد



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