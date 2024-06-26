المغرب.. أكثر من 55.4 مليون مشترك فى خدمات الهاتف النقال

أ ش أ

أعلنت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن نسبة المشتركين في خدمات الهاتف النقال بالمغرب ارتفعت 4,8% لتبلغ أكثر من 55,4 مليون مشترك خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وأشارت المديرية، في بيان الثلاثاء حول الوضعية الاقتصادية، إلى أن «قطاع الاتصالات استهل سنة 2024 بشكل إيجابي، بحيث تعزز مجموع مشتركي الهاتف النقال بنسبة 4,8 % خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وذلك بعد زيادة بنسبة 3,1 % خلال العام الماضي، ليتجاوز 55,4 مليون مشترك».

وأوضح البيان أنه نتيجة لذلك، ارتفع معدل انتشار هذه الفئة إلى 149,7 % نهاية شهر مارس الماضي، بعد 144,2% قبل سنة و127 % نهاية شهر مارس 2019، لافتا إلى أن نسبة مشتركي الهاتف الثابت تعزز بنسبة 9,3 % خلال الفصل الأول من العام الجاري، وذلك بعد زيادة بنسبة 5,5 % قبل عام واحد.

وفيما يتعلق بمشتركي الإنترنت، فقد ارتفعت نسبتهم 7,5 % لتبلغ 38,3 مليون مشترك، مسجلة معدل انتشار قدره 103,5 %، بعد 97,2 خلال الفصل الأول من 2023 و65,6 % خلال الفصل الأول 2019.