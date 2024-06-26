"المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض" تحذر من زيادة خطر الإصابة بحمى الضنك

واشنطن (أ ش أ)

أطلقت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، تحذيرا صحيا لتنبيه السلطات ومقدمى الرعاية الصحية والمواطنين من زيادة خطر الإصابة بحمى الضنك فى الولايات المتحدة.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن هذا التنبيه يأتي في الوقت الذي تم فيه الإبلاغ عن عدد كبير من حالات حمى الضنك فى جميع أنحاء البلاد، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي 2241 حالة حتى الآن في الولايات المتحدة، بما في ذلك 1498 حالة في إقليم بورتوريكو الأمريكي.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن معظم الحالات المبلغ عنها في الولايات مرتبطة بالسفر، مؤكدة أن معدل الإصابة بحمى الضنك على مستوى العالم خلال العام الجاري هو الأعلى على الإطلاق خاصة في دول أمريكا اللاتينية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة.

يُذكر أن معدلات الإصابة بحمى الضنك قد ارتفعت بشكل كبير في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل متزايد، ما يخلق ظروفًا مثالية للبعوض الذي ينشر حمى الضنك، وتشتمل الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بالمرض الذي ينقله البعوض، بالحمى إلى جانب الصداع الشديد والغثيان والقيء والطفح الجلدي وآلام الجسم.

ويمكن أن تكون الأعراض خفيفة أو شديدة، إذ يتعافى معظم مرضى حمى الضنك في غضون أسبوع، ولكن في الحالات الشديدة يمكن أن يكون المرض مهددًا للحياة ويتطلب دخول المستشفى لأنه يمكن أن يؤدي إلى صدمة ونزيف داخلي وحتى الموت.