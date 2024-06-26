الكشف على 1680 مريضًا خلال قافلة علاجية بقرية القيطون فى الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية على مدار يومي الإثنين، والثلاثاء في قرية القيطون التابعة لمركز ميت غمر، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على 1680 مريضا، وضمت 11 عيادة تتضمن: ( 2 أطفال - 2 باطنة - الجراحة - عظام - أنف وأذن - رمد - أسنان - جلدية - نساء وتنظيم أسرة)، فضلاً عن معمل طفيليات، وأشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة كالتالي : (باطنة 277، أطفال 214، جراحة 86، وأسنان 175، عظام 234، رمد 133، أنف وأذن 194، جلدية 182، نسا وتنظيم أسرة 87) حالة.

كما تم إجراء 271 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و 77 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 94 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 6 حالات للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.



وأكد وكيل الوزارة على حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 38 ندوة تثقيفية، و 125 حالة استبيان، مشيراً إلى استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.