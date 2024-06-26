الكرملين: لا نعترف بأوامر اعتقال "الجنائية الدولية" بحق مسئولينا

موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لا تعترف بأوامر الاعتقال التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق أمين مجلس الأمن الروسى سيرجى شويجو ورئيس الأركان العامة فاليرى جيراسيموف.

وأضاف بيسكوف: "نحن لا نعترف باختصاص تلك المحكمة ولسنا أعضاء في القانون، وفي المقابل، لا نعترف بهذه الأوامر".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وتابع "نحن نعتبرهما مذكرتين سخيفتين تماما مثل المذكرتين السابقتين المتعلقتين برئيس الدولة ومفوضة حقوق الطفل الروسية".

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الثلاثاء، أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق شويجو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية جيراسيموف في سياق الوضع في أوكرانيا.

وبحسب المحكمة، فإن شويجو وجيراسيموف "مسؤولان كما يُزعم عن توجيه هجمات على منشآت في أوكرانيا.

وفي 17 مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا بتهمة الترحيل غير القانوني المزعوم لأطفال أوكرانيين.