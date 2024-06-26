القوات الروسية تتقدم على محاور عدة وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية

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أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تقدمت على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بمقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 300 جندي، و7 مركبات، ومركبة قتال مشاة من طراز "برادلي"، ومدفع "إم 119"، ومحطة رادار مضادة للبطارية من طراز "آن/تي بي كيو-50".



وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، وبتروبافلوفسك، وتاباييفكا بمقاطعة خاركوف، وبلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميكيفكا وتشرفونايا ديبروفا في جمهورية لوجانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، ودبابة، و5 شاحنات بيك آب، ومدفع من طراز إم 109 "بالادين".



وأشارت الوزارة إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين الوضع التكتيكي غلى طول الجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات الأوكرانية نحو 510 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 مركبات، ومدفع "دي-20"، ومدفع "دي-30".



وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين مواقعها على طول الحافة الأمامية للجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بدونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 405 جنود، ودبابة، ومركبة قتال مشاة "برادلي"، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي".



كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كامينسكوي ونيستيريانكا بمقاطعة زابوروجيه، وتياغينكا في مقاطعة خيرسون، مأ أسفر عن مقتل نحو 60 عسكريا، ومركبتي مشاة قتاليتين، و3 سيارات، ومدفعين من "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "إم119" عيار 105 أمريكي الصنع، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.



وأكد البيان أن القوات الروسية دمرت 3 منصات إطلاق لراجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، ومركبة نقل وتحميل، بالإضافة إلى القضاء على خبراء أجانب قاموا بالإشراف على استخدامها، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 76 مسيرة أوكرانية، واعترضت صاروخي "هيمارس" أمريكي الصنع.