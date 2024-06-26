السيطرة على حريق فى برج سكنى بالفيوم دون إصابات

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة علي حريق نشب بإحدي الشقق السكنية بأحد الأبراج بمنطقة دلة بمحافظة الفيوم، بسبب ماس كهربائي دون وقوع خسائر في الأرواح، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، باندلاع حريق هائل في شقة سكنية بحي دلة، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبينّ نشوب الحريق في إحدي الشقق السكنية بالدور الأول بالبرج.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، كما تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي أمسك بفرش الشقة، وتم الإطفاء والتبريد ولا يوجد أى إصابات أو خسائر في الأرواح، وأسفر الحريق عن احتراق كمية من فرش ومحتويات الشقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحريق وظروفه وملابساته.