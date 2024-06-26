السيطرة على حريق اندلع فى شقة سكنية داخل أحد الأبراج ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

سيطرت قوات الحماية المدنية ببنى سويف على حريق اندلع داخل شقة سكنية بأحد الأبراج بمنطقة كورنيش النيل بالمدينة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية داخل أحد الأبراج بطريق كورنيش النيل، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية على رأس عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده إلى بقية البرج .

كما نجحت قوات الحماية المدنية من إنزال سكان بعض الشقق السكنية عبر السلالم الخاصة بسيارات الإطفاء.

بدورها، قامت شركات الكهرباء والغاز الطبيعي بفصل الخدمات عن البرج السكنى، فيما دفع مرفق إسعاف بنى سويف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ.