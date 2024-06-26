اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يونيو 2024 03:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الحبس 6 أشهر لموظفة فى مدرسة بفيصل لتشويه وجه طالبة

الأربعاء، 26 يونيو 2024 11:44 م
الحبس 6 أشهر لموظفة فى مدرسة بفيصل لتشويه وجه طالبة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنح العمرانية في الجيزة، اليوم الأربعاء، موظفة إدارية متهمة بواقعة إصابة تشويه وجه  طالبة بالصف السادس الابتدائي بإحدي مدارس فيصل، بالحبس 6 أشهر والتعويض المدني 100 ألف جنيه.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمة ارتكاب جريمة الإصابة الخطأ، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، حيث قالت خلال التحقيقات إنها لم تقصد إصابة المجني عليها، لافتةً إلى أنها أمسكت بـ«الترموس»، وألقت ما يحتويه من مياه ساخنة من شرفة الطابق الثانى محل عملها، ولم ترَ التلميذة داخل الفناء.

فيما قررت الطالبة المجني عليها أمام جهات التحقيق أنها ما إن انتهت من درس خصوصى بالمدرسة، وفى أثناء وقوفها مع زميلاتها لمراجعة مادة دراسية، نزلت عليها «المياه» لتصرخ من شدة الألم، ولم تدرِ بنفسها سوى بعد دخولها المستشفى.


 







جنح العمرانية

الإصابة الخطأ

اخبار الحوادث

أمن الجيزة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة