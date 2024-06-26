الحبس 6 أشهر لموظفة فى مدرسة بفيصل لتشويه وجه طالبة

كتب أحمد إسماعيل ـ إيهاب المهندس

عاقبت محكمة جنح العمرانية في الجيزة، اليوم الأربعاء، موظفة إدارية متهمة بواقعة إصابة تشويه وجه طالبة بالصف السادس الابتدائي بإحدي مدارس فيصل، بالحبس 6 أشهر والتعويض المدني 100 ألف جنيه.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمة ارتكاب جريمة الإصابة الخطأ، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، حيث قالت خلال التحقيقات إنها لم تقصد إصابة المجني عليها، لافتةً إلى أنها أمسكت بـ«الترموس»، وألقت ما يحتويه من مياه ساخنة من شرفة الطابق الثانى محل عملها، ولم ترَ التلميذة داخل الفناء.

فيما قررت الطالبة المجني عليها أمام جهات التحقيق أنها ما إن انتهت من درس خصوصى بالمدرسة، وفى أثناء وقوفها مع زميلاتها لمراجعة مادة دراسية، نزلت عليها «المياه» لتصرخ من شدة الألم، ولم تدرِ بنفسها سوى بعد دخولها المستشفى.



