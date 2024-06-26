الجيش الصومالى يعلن مقتل 7 من عناصر المليشيات الإرهابية وسط البلاد

مقديشو (أ ش أ)

تمكنت قوات الجيش الصومالى من قتل 7 من عناصر المليشيات الإرهابية بمحافظة جلجدود وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم أن العملية العسكرية تمت في منطقة "على عاطولى" على بعد 33 كم شرقي مدينة عيل طير، وتم خلال العملية الاستيلاء على المعدات العسكرية التى كانت بحوزة الإرهابيين.

وأكد قائد كتيبة خالد بن الوليد للجيش الصومالى العقيد محمد طجوينى فى تصريح لـ”صونا” مقتل 7 إرهابيين في عملية مخططة بالتعاون مع المقاومة الشعبية، مضيفا أن الجيش تلقى معلومات بتحصن العناصر الإرهابية فى المنطقة وعلى إثر تلك المعلومات تحركت القوات لتنفيذ العملية المخططة وتدمير أوكار الإرهابيين.