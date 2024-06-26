التشيك تنتقد قرار روسيا حجب 81 وسيلة إعلام أوروبية

براغ (أ ش أ)

انتقد وزير خارجية التشيك يان ليبافيسكى اليوم الأربعاء، قرار روسيا حجب 81 وسيلة إعلام أوروبية من بينها وسائل إعلام تشيكية.

وقال ليبافسكى إن وسائل الإعلام الأوروبية المشمولة بقرار الحجب الروسى، هى وسائل إعلام مستقلة وموضوعية وصاحبة صوت ناقد كما أن لديها قواعد أخلاقية صارمة .. وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية.

ووصف وزير الخارجية التشيكي القرار الروسي بأنه "قرار مخز" .. متهما وسائل الإعلام الروسية بنشر المعلومات المغلوطة والدعاية الروسية.

وتأتي خطوة موسكو ردا على قرار المجلس الأوروبى الشهر الماضي ، بفرض عقوبات على عدد من وسائل الإعلام الروسية.