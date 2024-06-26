اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:49 م
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البورصة إجازة رسمية يوم الأحد بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء، 26 يونيو 2024 01:00 م
البورصة إجازة رسمية يوم الأحد بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الأحد الموافق 30 يونيو، إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الإثنين الموافق 1 يوليو.

يذكر أن البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.







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