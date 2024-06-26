البنتاجون: الموقف بشأن عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا لن يتغير

وكالات

أكد البنتاجون أن موقف الولايات المتحدة بشأن عدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا "لن يتغير".

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "تعرفون أن جوهر الأمر في أن الرئيس (جو بايدن) ووزير الدفاع (لويد أوستين) قد أكدا بوضوح أننا لا نعتزم إرسال قواتنا للقتال في أوكرانيا، وهذا لن يتغير".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لقناة "سي إن إن"، التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة الأمريكية تعمل على رفع الحظر عن عمل المقاولين العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من وراء ذلك يتمثل في ضمان إمكانية تصليح وصيانة الأسلحة الأمريكية الصنع التي زودت واشنطن بها القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام بأن الشركات الأوكرانية لا تمتلك الرخصة اللازمة لتصليح مدافع الهاوترز الأمريكية من نوع M777، وأن الخبراء الأمريكيين لا يستطيعون التوجه إلى الجبهة لمساعدة القوات الأوكرانية بسبب الحظر على تنقل المسؤولين الأمريكيين داخل أوكرانيا بدون إذن من البيت الأبيض، يشمل المقاولين العسكريين أيضا.