الانتهاء من 8 أسواق نموذجية بقرى مركز زفتى بالغربية ضمن مبادرة حياة كريمة

الغربية - مصطفى عادل

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقيق انجازات تلو الأخرى على أرض الواقع بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، حيث استطاعت أن تحقق تغيير إيجابي وملحوظ بالقرى، من خلال المشروعات الخدمية التي تدخل الخدمة لتقديم خدماتها للأهالي، سواء كانت مشروعات صحية أو تعليمية أو في قطاع البنية التحتية من محطات وشبكات مياه شرب وصرف صحي وشبكات الطرق التي وفرت الكثير وسهلت انتقال الأهالي بين القرى.

وشهدت 8 قرى بمركز زفتى انجاز 8 أسواق نموذجية، للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية بالقرى، والتي تتسبب في غلق بعض الطرق لساعات طويلة وتتسبب في شلل مروري نتيجة افتراش الباعة الجائلين لمناطق الأسواق وقت إقامة السوق الأسبوعى بهذه القرى. وتسعى المحافظة من خلال هذه الأسواق النموذجية، إلى جمع الباعة الجائلين والتجار في مكان واحد مجهز بالكامل لعرض بضائعهم أمام المواطنين بشكل حضارى. حيث تم الانتهاء من الأسواق النموذجية بقرى تفهنا العزب، سنباط، كفر سنباط، نهطاى، دمنهور الوحش، سندبسط، شرشابة، الغُريب، وتنتظر استلام الجهة الإدارية لها، ووضع آليات التشغيل الخاصة بها.

يقول بكر السوداني من أبناء كفر سنباط مركز زفتى، أن قريتهم شهدت تغيير للأفضل خلال الفترة الماضية، بفضل ما حققته المبادرة الرئاسية حياة كريمة من مشروعات خدمية عادت بالنفع على أبناء القرية، موضحاً أن قريتهم شهدت مشاريع في مياه الشرب والصرف الصحى، والتعليم بجانب مشروع تبطين الترع والإسكان الاجتماعي الذي سيوفر سكن كريم للمستحقين، والسوق النموذجي الموجود بمنتصف القرية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع السوق النموذجي المطل على مشروع الإسكان الاجتماعى، والذي تقوم فكرته على جمع الباعة الجائلين والتجار في مكان واحد، أضاف أنها فكرة جيدة، أن يكون السوق يومى ويجمع الباعة فى مكان واحد بشكل حضاري ونموذجي.

من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أحدثت التطوير الشامل للريف المصري، تحقق إنجازات في كل يوم على أرض قرى زفتى، فتم الانتهاء من مشروعات، وبدء التأثيث والتشغيل التجريبي للأخرى لتنطلق أيادي السعي نحو الخير وتبدأ أولى خطوات الحصاد بتشغيل المشروعات التي تخدم 54 قرية و88 تابعا يستفيد منها 599 ألف مواطن.

جدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز زفتى يضم 876 مشروعا، تم إنهاء 758 مشروعا لخدمة 54 قرية، يستفيد منها 599 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية 4.1 مليارات جنيه.