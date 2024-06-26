اتهام ربة منزل بدفن ابنها دون الحصول على تصريح فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل لاتهامها بمشاركة اثنين آخرين في دفن طفلها دون تصريح دفن، واعترفت أن نجلها فارق الحياة نتيجة سقوطه من توك توك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تورط سيدة وآخرين فى دفن طفل دون الحصول على ترخيص دفن بالعياط.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بدفن طفلها بالاشتراك مع اثنين آخرين، بعد أن فارق الحياة نتيجة سقوطه من توك توك، وتم ضبط المتهمين الآخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.