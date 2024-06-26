اتساع فضيحة الرهانات فى بريطانيا.. وزير يعترف بالمراهنة على موعد الانتخابات

كتبت ريم عبد الحميد

اعترف وزير بالحكومة البريطانية أنه قد راهن على موعد إجراء الانتخابات العامة فى بريطانيا، فيما قالت صحيفة التليجراف إنه يزيد من عمق فضيحة المراهنات فى ويستمنستر.

وقال وزير اسكتلندا اليستر جاك، مساء الثلاثاء، أنه قد وضع ثلاث رهانات على موعد الانتخابات العامة، كان إحداها ناجحا.

ونفى الوزير تقارير سابقة عن أنه قد فاز بـ 2100 جنيه استرلينى على الرهان، ورفض التصريحات التى نقلتها بى بى سى باعتبارها مزحة، وقال إن هيئة مراقبة القمار لم تتصل به.

وقال جاء فى بيانه ليلة أمس أنه بعد تقارير نشرت الثلاثاء، أراد أن يوضح بشكل تام أنه لم ينتهك اى قواعد للمقامرة، مضيفا أنه وضع رهانين فاشلين على موعد إجراء الانتخابات العامة وأخر ناجحا.

وتابع قائلا: لقد وضعت رهانين فى شهر مارس بقيمة 5 جنيهات استرلينى لكل منهما لإجراء الانتخابات فى مايو ويونيو على التوالى. وفى إبريل، خصصت 20 جنيه استرلينى بنسبة 5 إلى 1 فى الانتخابات التى تجرى بين يوليو وسبتمبر. ولم يكن لديه علم بموعد الانتخابات حتى تم الإعلان عنها. وأضاف: لم أضع أى رهانات فى شهر مايو، ولست قيد التحقيق من قبل لجنة المقامرة.

وقالت تليجراف أن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك سيتعرض لضغوط لاتخاذ إجراءات بشأن مقامرة جاك، بصرف النظر عن توقيت الرهانات. وفى يوم من التطورات السريعة، اعلن حزب المحافظين تعليق اثنين من المرشحين على خلفية مزاعم أنهما قد راهنا على موعد الانتخابات، وتعرض سوناك لانتقادات لفشله فى التحرك السريع.

وأصبح راسل جورج، العضو البارز عن المحافظين فى ويلز، خامس شخصية حزبية يتم إعلان اسمها رسميا ضمن التحقيقات المتعلقة بالمقامرة على الانتخابات، وازدادت الفضيحة التى يواجهها حزب العمال مع وقف أحد مرشحيه الذى راهن على خسارة مقعده الانتخابى.

من ناحية أخرى، قالت سكوتلانديارد أن لجنة المقامرة تنظر فى قيام خمسة ضباط شرطة أخرين بمرهانات تتعلق بالانتخابات، وذلك بعد القبض على أحد أعضاء فريق حماية سوناك.