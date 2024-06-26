إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدينة غرب قنا

قنا صابر سعيد

أصيب 11 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "نجع حمادي- قنا" الصحراوي الغربي، أمام مدخل غرب قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق نجع حمادي- قنا الصح الغربي، بالقرب من مدخل مدينة غرب قنا، وتبين إصابة 11 شخصًا.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من إبراهيم على محمد، 53 عاما، جرح قطعي بالرأس حوالى 3 سم، عصام عبدالفتاح احمد، 52عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، خليفه احمد سيد، 40 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد يمنى حسين، 28 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، منصور عبدالفتاح احمد، 56 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد محمد حسين، 65 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج، أحمد سليمان عبدالحق، 45 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالعال محمد عبدالعال، 23 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود ابراهيم محمد، 60 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صالح محمد حسن، 53 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، هشام صالح محمد، 24 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.