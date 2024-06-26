"أوقاف شمال سيناء" تنظم ندوات ومحاضرات دينية توعوية بمساجد المحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء سلسلة من الندوات بجميع مساجد الجودة في المحافظة، تحت عنوان "أذكار اليوم والليلة".

تناول المحاضرون في هذه الندوات عدة موضوعات هامة منهاأعمال المسلم الذاكر في اليوم والليلة الأدلة على هذه الأعمال من الكتاب والسنة، أهمية ذكر الله تعالى وفوائده، المفاضلة بين قراءة القرآن والذكر والدعاء، المفاضلة بين التسبيح والاستغفار، أذكار مختارة من الكتاب والسنة النبوية.

تأتي هذه الندوات ضمن برنامج وزارة الأوقاف لإقامة 460 ندوة في مساجد الجودة على مستوى جميع المديريات الإقليمية.

وفي إطار برنامج التوعية "برنامج المنبر الثابت"، عقدت المديرية ندوات في المساجد الكبرى بأوقاف شمال سيناء تحت عنوان "بناء الأوطان والدفاع عنها ضرورة شرعية".

جرت هذه الفعاليات تحت رعاية الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وإشراف الشيخ صلاح حسيني، رئيس الإرشاد ونشر الدعوة، وبمشاركة العلماء من أئمة المساجد ووعاظ الأزهر الشريف.

كما تواصلت فعاليات الدروس العلمية والدعوية المنهجية في مساجد أوقاف شمال سيناء، حيث يتم التدريس وفق مناهج محددة تشمل علوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية، تحت إشراف أئمة المساجد.

واعلنت اوقاف شمال سيناء، استمرار فعالية برنامج "صحح قراءتك" وهو برنامج لختم القرآن الكريم في مساجد شمال سيناء في إطار خدمة القرآن الكريم وحرصًا على عمارة المساجد، وتم فى هذا السياق عقد جلسات جماعية لتلاوة القرآن الكريم في المساجد الكبرى بشمال سيناء، على مستوى إدارات الأوقاف وشارك الجمهور في هذه الجلسات مع إمام المسجد بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم يوميًا بنظام المصحف المعلم، حيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه.

وتشهد مساجد شمال سيناء إقبالاً كبيرًا من الأطفال على البرنامج الصيفي، وتشهد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم في مساجد شمال سيناء إقبالاً كبيرًا ومنافسة من الأطفال على حفظ القرآن الكريم.

وسبق وأعلن الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، من مسجد السلام بالمساعيد، عن انطلاق فعاليات البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل في مساجد شمال سيناء، والذي يشمل جميع الإدارات الفرعية بمراكز المحافظة.

وأوضح الشيخ محمود مرزوق أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بشكل صحيح. وأشار إلى أن البرنامج الصيفي للطفل مستمر في فعالياته.

وأكد مرزوق أن جهود وزارة الأوقاف في الاهتمام بالنشء ملموسة، وأن الأطفال هم مستقبل مصر المشرق، وأوضح أن البرنامج الصيفي يتضمن برامج تثقيفية حول القرآن الكريم وتفسيره، والحديث النبوي الشريف والفهم المقاصدي له، بهدف تكوين وقاية فكرية للنشء ضد الفكر المتطرف وتحصينهم من سموم أعداء الدين والوطن، وأشاد بالإقبال غير المسبوق من الأطفال على البرنامج الصيفي في مساجد شمال سيناء.

من جانبهم، أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل في مساجد شمال سيناء هو مصدر تربية وتثقيف موثوق به، حيث يتلقى فيه الأطفال القيم والأخلاق النبيلة، ويعيد الصلة الروحية بالمسجد. وأوضحوا أن البرنامج يسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى الأطفال، وينمي مدارك الفهم والتفاعل والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم.