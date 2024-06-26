أبو مازن يشكر رئيس جمهورية أرمينيا على اعتراف بلاده بدولة فلسطين

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شكر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نظيره الأرمني، فاهاجن خاتشاتوريان، على إعلان جمهورية أرمينيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وقال أبو مازن - في رسالة شكر وتقدير للرئيس الأرمني - إن اعتراف بلاده بدولة فلسطين يعبّر عن قيم أرمينيا والتزام قيادتها بتحقيق العدالة، وإيمانها بحقوق الإنسان، ويؤكد عمق علاقات الصداقة والاحترام التي تجمع البلدين والشعبين الفلسطيني والأرميني، كما يسهم في تخفيف الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ بداية النكبة المستمرة حتى يومنا هذا، حيث يواجه شعبنا عدوان الاحتلال الإسرائيلي الدامي للشهر التاسع.

وأضاف الرئيس أبو مازن: "قراركم الحكيم، والمنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والأمم المتحدة، يعد خطوة إلى الأمام في الإقرار بحق شعبنا الفلسطيني في أرضه على حدود العام 1967، وبضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبتقرير المصير والسيادة والاستقلال لشعبنا، وبحتمية احترام كرامته وإنسانيته وحريته، أسوةً بشعوب العالم".

وتابع: "نتطلع إلى أن تحذو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المستقلة حذوكم، لتحقيق الأمن والسلم والتعايش، بين دولة فلسطين ودول المنطقة، لتحيا شعوب منطقتنا جميعاً بسلام واستقرار".

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي بوزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، الخطوة الشجاعة والإيجابية التي اتخذتها حكومة جمهورية أرمينيا بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وعبر مصطفى عن الامتنان والتقدير نيابة عن الشعب والحكومة والقيادة الفلسطينية على هذا القرار الذي يعكس موقف أرمينيا المبدئي، ومواقفها المستندة إلى القانون الدولي.

وأكد مصطفى، أهمية العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الأرميني والفلسطيني، والتي تلعب دائمًا دورًا مهمًا في تطوير العلاقات ما بين البلدين، والتطلع لإقامة علاقات دبلوماسية وثنائية كاملة بين دولة فلسطين وجمهورية أرمينيا.