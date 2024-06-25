9744 طالبا يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية الثانية داخل 31 لجنة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

يؤدي اليوم الثلاثاء 9744 طالب وطالبة من أبناء محافظة الإسماعيلية داخل 31 لجنة على مستوى 8 إدارات تعليمية امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل اللغة الفرنسية والإسبانية والايطالية والألمانية والصينية واللغة الإنجليزية، حيث يتضمن الاختبار 31 سؤالا منها 29 سؤالا اختياريا من متعدد وسؤالين مقالى.

وانتظم دخول الطلبة والطالبات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم بمحافظة الإسماعيلية وشهدت اللجان استخدام العصا الإلكترونية للكشف على الطلاب والتأكد من عدم حملهم لأى أجهزة تليفون محمول أو أى أجهزة أخرى وعدم دخولهم لجان الامتحانات بأى أوراق أو كتب أو اشياء مخالفة لقواعد الامتحانات وذلك تنفيذا لكتاب وزارة التربية والتعليم الدورى الخاص بتنظيم عملية الامتحانات.

وتوافد الطلبة والطالبات على لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية لأداء الامتحانات ، وشهد محيط المدارس انتشار امنى كثيف وتأمين للجان وتواجد أولياء الأمور وانتظارهم لاولادهم الطلبة والطالبات حتى خروجهم من لجان الامتحانات.

وعقد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية العامة بحضور سامي فضل وكيل المديرية استعدادا لانطلاق الامتحانات والتى انطلقت الإثنين 10 يونيو الجارى.

وطالب وكيل الوزارة رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وشدد "بحيري" على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان، وعدم السماح باصطحاب اجهزة الهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

وأكد "وكيل الوزارة " أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا ، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة، مطالبا رؤساء اللجان بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

واستعرض "وكيل الوزارة" كافة جزئيات عمل رئيس اللجنة وسرد العديد من الأخطاء والمواقف التي قد يقع فيها رئيس اللجنة، وسبل التصرف الصحيح، والتعامل حيال تلك المواقف، والتنبيه على مجموعة من التنبيهات والنقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار



وأكد " د. محمد بحيري " علي رؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته علي أوراق الإجابات الخاصة به ( البابل شيت ) مؤكداً على ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحاً استعداداً لاستلام صناديق الأسئلة مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة وذلك لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان و تفعيل استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب وذلك من أجل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية .

وتابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لانطلاق ماراثون امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023، بعدد 31 لجنة امتحانية و37استراحة مجهزة لاستقبال الملاحظين والمراقبين الوافدين من خارج المحافظة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، والعمل على خلق مناخ مناسب لكافة أطراف المنظومة التعليمية خلال تلك الفترة.

وأشار الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 9744 طالب وطالبة موزعين على 31 لجنة على مستوى المحافظة، مقسمة على 8 إدارات تعليمية.



مؤكدًا أنه تم الانتهاء من جاهزية اللجان من حيث (الأثاث، المراوح، الكهرباء، التأمين، التعقيم، صلاحية الكاميرات، والمظلات خارج المدارس)، والتأكد من صلاحية الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين.

موضحًا أنه تم الانتهاء من بروتوكولات التعاون مع الهيئات المختلفة من (الأمن، الكهرباء، الصحة، التموين، الاسعاف، رؤساء المدن والأحياء).

مضيفًا أنه تم الانتهاء من توزيع كتب المفاهيم على الإدارات الثمانية وإعداد مقر لمركز توزيع الأسئلة، مع الاستمرار في مجموعات الدعم المدرسي المجانية المقدمة من مديرية التربية والتعليم لجميع الطلاب على مستوى المحافظة.

الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.