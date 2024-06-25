اليوم السابع
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7292 طالبا بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية بأسوان

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 07:35 ص
7292 طالبا بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية بأسوان طلاب الثانوية أمام اللجان
أسوان - عبد الله صلاح

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يؤدى اليوم، طلاب الثانوية العامة وعددهم 7292 طالباً وطالبة بمحافظة أسوان، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية فى ثانى المواد بعد قضاء أجازة عيد الأضحى المبارك.

أكد محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن طلاب الثانوية العامة بالمحافظة يؤدون الامتحانات فى 27 لجنة على مستوى المحافظة، موزعين على 5 إدارات تعليمية وهى: "أسوان ونصر النوبة ودراو وكوم أمبو وإدفو".

وفى السياق، كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بالوحدات المحلية، بتوفير كافة سبل الراحة لتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والوصول إلى اللجان بكل سهولة ويسر، خلال فترة امتحانات الثانوية العامة هذا العام التى تمتد حتى يوم الأربعاء 17 يوليو المقبل.

 

 







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