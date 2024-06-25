اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 11:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

يارب وفقهم.. أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالجيزة ينتظرون أمام اللجان

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 10:50 ص
يارب وفقهم.. أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالجيزة ينتظرون أمام اللجان أولياء الأمور
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص عدد من أولياء الأمور على التواجد أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، لحين خروج أبنائهم من اللجان بعد أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، فى ثانى أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع.

ورصد "اليوم السابع" انتظار أولياء أمور طلاب الثانوية العامة خاصة الأمهات فى محيط مدرسة جمال عبد الناصر التابعة لإدارة الدقى التعليمية بـ محافظة الجيزة، وذلك عقب دخول أبنائهم اللجان، إذ سيطرت حالة من القلق والترقب على وجوههم، محاولين تخفيف توترهم بقراءة القرآن الكريم والدعاء لأبنائهم بالنجاح والقدرة على اجتياز الامتحان بسهولة.

وانطلقت لجنة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل "اللغة الفرنسية والإسبانية، والايطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية"، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين، ويتضمن اختبارها 31 سؤالًا، منها 29 سؤالًا اختياريًا وسؤالين مقالى.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة إجراء تفتيشًا دقيقًا للطلاب، للتأكد من عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة غش إلكترونية، قبل عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، فى ثانى أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.







الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة

دعاء لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

امتحانات الثانوية العامة 2024

دعوة لطلاب الثانوية العامة

ادعية امتحانات الثانوية العامة

تسريب امتحانات الثانوية العامة

دعاء لطلاب الثانوية العامة

ادعية لطلاب الثانوية العامة

دعاء للثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة اليوم

امتحان الثانوية العامة

الثانوية العامة جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحان الثانوية العامة 2024

جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024

امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة 2024

امتحان الفرنساوى الثانوية العامة 2024

امتحان الايطالى للثانوية العامة 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة