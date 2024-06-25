وكيل أوقاف الدقهلية: أنشطة صيفية ومجالس فقهية وندوات تثقيفية بالمساجد

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية في تصريح خاص لليوم السابع عن تنظيم مجموعة من الأنشطة الصيفية المتنوعة بالمساجد، وتتضمن ندوة الإفتاء والتثقيف الفقهي في يوم السبت من كل أسبوع بحضور أساتذة ومدرسين من كلية الشريعة والقانون لتثقيف الحضور فقهيا بتناول موضوعات مختلفة في كل مجلس فقهي.

وأوضح "نظير" أنه قد تم تنظيم نشاط صيفي خاص بالأطفال في يومي الإثنين، والأربعاء من كل أسبوع يتضمن لقاءا خاصا بالأطفال والنشء؛ لتوعيتهم بأمور دينهم بما يتناسب مع أعمارهم، بالإضافة إلى درس منهجي في يوم الإثنين من كل أسبوع، ومنبر ثابت في كل ثلاثاء، وندوات مجالس الذكر كل يوم خميس، ومقارئ الأئمة كل يوم أحد في جميع الإدارات، لافتا إلى المقرأة النموذجية التي يتم تنظيمها في يوم الأحد من كل أسبوع بمسجد النصر بمدينة المنصورة بحضوره هو شخصيا وكيلا عن وزارة الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي، والعلمي، والتثقيفي، وفي ضوء نشاطها في نشر الفكر الوسطي المستنير بين أبناء الوطن.