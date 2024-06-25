مناهضة الفصل العنصري: الفلسطينيون يدفعون ثمن حرب إسرائيل على غزة

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قال رئيس الحركة العالمية لمناهضة الفصل العنصري فرانك شيكاني : إن الفلسطينيين هم من يدفعون ثمن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشدد شيكاني ، خلال تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ ، على أن الحروب الإسرائيلية وانتهاكاتها اليومية في قطاع غزة غير مقبولة بشكل نهائي .. مؤكدا ضرورة حشد الجهود كافة لوقف الاحتلال العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين ووضع حد نهائي لهذه الانتهاكات.

ورأى أن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤوليته تجاه هذه الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين .. مؤكدا أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل على تنفيذ هذه الإبادة ضد الفلسطينيين.