مصرع 6 سائحين باليونان بسبب الحر والسلطات تغلق المواقع الأثرية 5 ساعات يوميا

فاطمة شوقى

أكدت السلطات اليونانية مصرع 6 سائحين بسبب موجة الحر التى تعانى منها البلاد منذ بداية شهر يونيو الجارى، وكان الأخير سائح ألمانى فى جزيرة كريت، التى تشهد درجات حرارة غير عادية، كما أشارت إلى استمرار إغلاق المواقع الأثرية 5 ساعات يوميا فى فترة منتصف النهار.

وأشارت قناة ار تى فى الإسبانية إلى أن الشرطة اليونانية أعلنت العثور على جثة رجل ألماني، يناهز من العمر 67 عاما في جزيرة كريت اليونانية.

كما عثرت الشرطة اليونانية على جثة المذيع التلفزيوني البريطاني مايكل موسلي في سيمي، وهي جزيرة أخرى في بحر إيجه، في 9 يونيو، بعد أربعة أيام من البحث بالطائرات بدون طيار والقوارب، قبل أن يختفي، كان يمشي بمفرده في درجات حرارة عالية.

وتبحث فرق الإنقاذ أيضًا عن امرأتين فرنسيتين تبلغان من العمر 73 و64 عامًا في جزيرة سيكينوس وضابط شرطة أمريكي يبلغ من العمر 59 عامًا كان يقضي عطلة في جزيرة أمورجوس.

كما أعلنت اليونان أنه تم إغلاق جميع المعالم الأثرية في أثينا، بما في ذلك الأكروبوليس، أحد أكثر المعالم السياحية زيارة في أوروبا، لمدة خمس ساعات يوميا، بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب اليونان.

وتتجاوز درجات الحرارة فى اليونان الـ 42 درجة ، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليونانية (EMI).

وقررت الحكومة إغلاق جميع المعالم الأثرية في العاصمة، بما في ذلك معبد زيوس وأجورا أثينا والأكروبوليس، من الساعة 12:00 إلى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وهي الساعات الأكثر حرارة، لضمان سلامة الزوار.