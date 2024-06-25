محافظ كفر الشيخ: توسعة ورفع كفاءة طريق "أبوعمر - القطاع الأوسط"

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير ورصف طريق "أبوعمر" شرق مدينة كفر الشيخ، بطول 950 مترا، ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة وتغطية المجارى المائية بجانبي طريق كفر الشيخ الدائرى (القطاع الأوسط - أبوعمر) لتصل أعمال التوسعة 12 متراً في الاتجاهين، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والجودة المحددة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية بالطريق قبل البدء في أعمال الرصف.

كما تفقد تطوير السوق الحضرى المطور، بمحور صبرى القاضى، غرب مدينة كفرالشيخ، وذلك فى إطار خطة متكاملة لتطوير الأسواق العشوائية ولتحسين المظهر الحضارى للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل، مكلفًا بسرعة تنفيذ أعمال التطوير وفقًا للمواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التشطيبات والأعمال الفنية، والتأكد من مطابقة جميع الأعمال للمعايير المعتمدة، وفقاً لاحتياجات المواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم رصف طريق أبوعمر بطول ٩٥٠ متراً بهدف توسعة ورفع كفاءة "دائرى العاصمة" لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفر الشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلى شمالاً، قائلاً: "أنه محوراً جديداً للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق بمدينة كفر الشيخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، ولاسيما أن " دائرى العاصمة " مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل وتلبيةً لاحتياجات المواطنين.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تطوير السوق الحضري الجديد بمحور صبرى القاضى، غرب مدينة كفرالشيخ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتطوير المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والاستثمار الأمثل للمنشآت والمواقع غير المستغلة بما يلبي إحتياجات المواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن السوق الحضرى المطور يتضمن العديد من الأنشطة منها، الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والأسماك واللحوم، والمنتجات المتنوعة، وذلك لتوفير إحتياجات المواطنين، وحفاظًا على المظهر الحضارى لشوارع كفرالشيخ، ومواجهة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين ومخالفات الإشغالات، لافتًا إلى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

كلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال الجدول الزمني للتنفيذ مع إعداد خطة لنقل الباعة الجائلين والأسواق الصغيرة العشوائية إلى السوق المطور الجديد بمحور صبري القاضي، واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطور مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، مشيداً بمشروع سوق كفرالشيخ الحضرى المطور بشرق مدينة كفرالشيخ كتجربة متقدمة في منظومة تطوير الخدمات بالمحافظة، الذى تم إنشاؤه على مساحة حوالى 3000م2، بشارع صلاح سالم، وسط مدينة كفرالشيخ، وتم نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفرالشيخ، وتسكينهم فى السوق المطور، لتحقيق الإنضباط فى الشوارع وتسهيل حركة المرور ومواجهة الإشغالات، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن محافظة كفرالشيخ، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.



إنشاء وتطوير السوق الحضرى



تطوير السوق الحضرى